Руководство ФИФА думает о возможной смене боковых арбитров на роботов, которые автоматически будут определять, находится ли футболист в офсайде.

Как сообщает Mirror, в ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования.

«Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — отмечает инсайдер издания.

Отметим, с 2018 года в большинстве самых важных футобольных турнирах Европы и мира была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ней судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение. VAR уже внедрена в чемпионат мира, английскую премьер-лигу, Серию А, чемпионат Испании, Бундеслигу, Лигу 1 и российскую премьер-лигу.