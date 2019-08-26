«Ростов» поблагодарил Карпина цитатой Metallica на фасаде стадиона

«Ростов» в шутливой форме поблагодарил главного тренера команды Валерия Карпина за победу над «Рубином» в матче седьмого тура российской премьер-лиге.

В Twitter дончане опубликовали фото стадиона «Ростов Арена», на медиафасаде которого была изображена надпись «Valera — Master of Puppets», что можно перевести как «Валера — кукловод».

😈😈😈 В честь нашей победы вчера медиафасад "Ростов-Арены" украсила надпись Valera — Master of Puppets 😎 Спасибо всем, кто вчера поддерживал команду! Blinded by me, you can't see a thing

Just call my name, 'cause I'll hear you scream

Master!

Master! pic.twitter.com/DXogdhBhGj — Football Club Rostov (@rostovfc) August 26, 2019

Отметим, Master of Puppets — это один из хитов рок-группы Metallica.

Напомним, футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в седьмом туре Российской Премьер-лиги, что позволило команде Валерия Карпина выйти в лидеры чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.