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  • 13:40,  26 августа 2019
Футбол
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«Ростов» поблагодарил Карпина цитатой Metallica на фасаде стадиона

&#171;Ростов&#187; поблагодарил Карпина цитатой Metallica на фасаде стадиона
"Ростов-Арена". Фото: официальный портал welcome2018.com

«Ростов» в шутливой форме поблагодарил главного тренера команды Валерия Карпина за победу над «Рубином» в матче седьмого тура российской премьер-лиге.

В Twitter дончане опубликовали фото стадиона «Ростов Арена», на медиафасаде которого была изображена надпись «Valera — Master of Puppets», что можно перевести как «Валера — кукловод».

Отметим, Master of Puppets — это один из хитов рок-группы Metallica.

Напомним, футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в седьмом туре Российской Премьер-лиги, что позволило команде Валерия Карпина выйти в лидеры чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На данный момент пять команд Российской Премьер-лиги имеют по 14 очков. Помимо «Ростова», столько же очков имеют «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

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