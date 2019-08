«Ростов» поблагодарил Карпина цитатой Metallica на фасаде стадиона

«Ростов» в шутливой форме поблагодарил главного тренера команды Валерия Карпина за победу над «Рубином» в матче седьмого тура российской премьер-лиге.

В Twitter дончане опубликовали фото стадиона «Ростов Арена», на медиафасаде которого была изображена надпись «Valera — Master of Puppets», что можно перевести как «Валера — кукловод».

😈😈😈

В честь нашей победы вчера медиафасад "Ростов-Арены" украсила надпись Valera — Master of Puppets 😎

Спасибо всем, кто вчера поддерживал команду!

Blinded by me, you can't see a thing

Just call my name, 'cause I'll hear you scream

Master!

Master! pic.twitter.com/DXogdhBhGj

— Football Club Rostov (@rostovfc) August 26, 2019