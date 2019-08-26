Хоккейный тренер Андрей Назаров поддержал нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова

«Призываю общественность прекратить втаптывать Кузнецова в грязь и опускаться до оскорблений и хамства! Каждый человек может допустить в жизни ошибку, поступить неправильно. Но нельзя унижать человека, что мы сейчас видим на примере Евгения Кузнецова. Мне довелось прочитать мнения некоторых уважаемых экспертов, которые, мягко говоря, меня разочаровали», — заявил Назаров, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что его поколение хоккеистов помнит, как когда-то втаптывали в грязь Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и многих других великих игроков, но затем Фетисов стал министром спорта России, в честь Харламова назвали кубок, который разыгрывают в первенстве МХЛ. Назаров добавил, что нужно всегда оставаться человеком и стараться помочь людям.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.