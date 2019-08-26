Станислав Черчесов вместе со своим штабом объявил список игроков сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы против Шотландии и Казахстана. Вопросы как всегда есть.

Во вратарской линии Черчесов не смог обойтись без осетина. Ранее квоту занимал Владимир Габулов, теперь — Сослан Джанаев. Джанаев очень недурно начал с «Сочи», с первого же матча его сделали капитаном, да и тащил он все, что летело в его ворота после ударов соперников. Забить ему пока смог только собственный защитник, что за гол можно и не считать. Но зачем он сейчас Черчесову? Неужели тренер переживает, что игра выйдет из под контроля, и два матча подряд вратари будут удаляться? Или Лунев с Гилерме сломаются, и команде понадобится голкипер с опытом? Это вряд ли. Так почему же не вызвать Александра Максименко, который своей игрой заслужил если не выйти на поле, то хотя бы просто провести время в расположении национальной команды? Черчесов либо пытается перестраховаться, либо наличие «своего» игрока в команде для него действительно имеет принципиальное значение.

Центр защиты Черчесов в числе прочих доверил таким защитникам, как Роман Нойштедтер и Федор Кудряшов, причем кто-то из них наверняка выйдет в основе одного из матчей, так как конкуренция не сказать, что серьезная. Нойштедтер перешел в «Динамо» из «Фенербахче», но бело-голубые при нем не стали надежнее играть в обороне. Кудряшов же теперь пылит за «Сочи», и пока смотрится там примерно на одном уровне с Новосельцевым, что уже не характеризует его как игрока для сборной прямо сейчас. Однако сочинцы пропускают мало, и оборона пока справляется, поэтому глобальных претензий к Федору нет. Однако почему нельзя было вызвать Егора Сорокина из «Рубина», который и гол мог бы забить, остается вопросом. Зато никак не могут оставить в покое Жиркова — 36-летний футболист уже завершал карьеру в сборной, но его уговорили вернуться.

Меньше всего вопросов к полузащите: здесь собраны лучшие. Черчесов обратил внимание на Бакаева, но не вызвал Мирзова, и это вполне логично — пока один стабильно результативен, другой пытается играть, как Лионель Месси. Непонятно, почему мы не видим в команде Рифата Жемалетдинова, который уже стал для Семина футболистом, способным заменить одного из Миранчуков, но, возможно, Черчесов еще обратит на него внимание.

А вот кому, видимо, не суждено почувствовать на себе взор главного тренера, так это Федору Чалову. Нападающий ЦСКА продолжает забивать и отдавать передачи, но Черчесов предпочитает ему и новому лучшему бомбардиру РПЛ Александру Соболеву Смолова и Комличенко. Нет никаких претензий к форвардам «Локомотива» и «Млады Болеслав», оба они достойны играть в сборной. Проблема в том, что большую часть игрового времени заберет не менее достойный Дзюба. Черчесов делает на него слишком большую ставку и не хочет менять ни на кого, хотя тот же Чалов легко мог бы положить пару мячей Казахстану.

Черчесов считает, что вызов в сборную надо заслужить, но как еще может заслужить его Чалов, который забивает постоянно? И Соболев, который поражает ворота вообще каждый матч? Их нужно вызывать сейчас, когда они на пике формы и готовы помочь сборной в матчах с не самыми топовыми соперниками. Но нет, Чалов будет играть в молодежке вместе с Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым, которых тоже пора подпускать к взрослой команде.