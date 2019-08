Ралли Германии едва не закончилось трагедией: болельщик выпал на трассу из-за ограждения и чуть не попал под колеса автомобиля Мэдса Остберга, выступающего за команду Citroen.

Пилот опубликовал видео инцидента на своей странице в «Твиттере».

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

📸Vincent Petit pic.twitter.com/svjB65gDjj

— Mads Østberg (@MadsOstberg) August 23, 2019