Ралли Германии едва не закончилось трагедией: болельщик выпал на трассу из-за ограждения и чуть не попал под колеса автомобиля Мэдса Остберга, выступающего за команду Citroen.

Пилот опубликовал видео инцидента на своей странице в «Твиттере».

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

📸Vincent Petit pic.twitter.com/svjB65gDjj — Mads Østberg (@MadsOstberg) August 23, 2019

По словам Остберга, мужчина оказался на трассе прямо в тот момент, когда там проезжал автомобиль. Гонщику удалось резко вырулить вправо и объехать фаната, столкновения удалось избежать в последнюю секунду.

«Когда он упал, я появился на трассе со скоростью около 150 километров в час», — сказал Остберг. Пилот порадовался, что ему удалось быстро среагировать на случившееся.

Остберг выступает в категории ралли WRC2. В минувшем сезоне WRC он расположился на десятой строчке в общем зачете.