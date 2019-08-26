Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил, что критерии отбора спортсменов в сборную России на этапы Кубка мира и Кубка IBU будут изменены.

По словам Драчева, произойдут лишь небольшие изменения. «Сейчас мы уже начали их прописывать, утверждать будем на тренерском совете в Чайковском», – сказал специалист, которого цитирует ТАСС.

В 2018-м году в ноябре в Контиолахти проходили отборочные старты на первые этапы Кубка мира. Как утверждает Драчев, в этом году соревнования могут пройти в Тюмени.

Тренерский совет запланирован на 19-22 сентября, он будет проходить в рамках чемпионата России по летнему биатлону.

Напомним, лидер мужской сборной России Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР. Спортсмен не согласен с условиями, которые выдвигает организация.