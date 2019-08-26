Британский журналист: Попасть на Медведева на US Open не захочет никто

Британский журналист Ричард Миллз высоко оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

По мнению Миллза, Медведев может дойти до четвертьфинала турнира, так как ему выпала благоприятная сетка. Если он выйдет в 1/4, то может встретиться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, отметил журналист. «Действующему чемпиону US Open придётся показать всё лучшее, что у него есть», — написал Миллз на сайте Roar.

Обозреватель считает, что Медведев продолжает расти и может громко заявить о себе. «Сейчас попасть на него не захочет никто», — уверен Миллз.