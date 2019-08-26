Защитник «Порту» и сборной Венесуэлы Йордан Осорио может стать игроком «Зенита».

Как сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале, клубы уже начали переговоры по трансферу игрока.

«Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с «Порту» по защитнику Йордану Осорио», — написал Арустамян. По его словам, пока до завершению сделки еще далеко, но клубы занимаются обсуждением возможного перехода. Также идет диалог и с агентами Осорио.

По мнению Арустамяна, «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» также заинтересовался в приобретении полузащитника «Ренна» Клемана Гренье.