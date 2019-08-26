Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу непопадания лучшего бомбардира армейцев Фёдора Чалова в состав основной сборной России.

Алдонин подчеркнул, что Чалов мог бы играть за национальную команду, но основным форвардом сейчас является Артем Дзюба. Чалову сначала нужно получить игровой опыт в молодежной команде, где он точно будет лидером, уверен экс-футболист.

По мнению Алдонина, Чалов — сильный игрок, способный показывать высокий уровень в каждом матче чемпионата России. Но в решении Станислава Черчесова есть логика, считает эксперт.

«Лучше он на первых ролях будет в молодежной сборной и поучаствует в решении задач, а в национальной команде он скоро будет одним из лидеров, это дело времени», — заявил Алдонин, слова которого приводит Sport24.