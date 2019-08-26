УЕФА огласил судейские назначения на ответный матч раунде плей-офф квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Брагой».

Главным арбитром встречи назначен итальянец Давиде Масса, его ассистентами будут Фабиано Прети и Стэфано Алассио. В качестве резервного рефери выбран Фабрицио Паскуа. Ранее Масса никогда не обслуживал матчи с участием «Спартака».

Напомним, ответная игра состоится в четверг, 29 августа. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:15 по московскому времени, матч пройдет на стадионе «Открытие Арена». В первом поединке, который состоялся в Португалии, «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1.

Накануне «Спартак» вышел в лидеры чемпионата России, обыграв «Крылья Советов» в седьмом туре. В активе «красно-белых» 14 очков, столько же у «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова».