Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом круге US Open. Перед стартом поединка аналитики оценили шансы обеих спортсменок на выход во второй круг соревнований.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи будет Уильямс. На ее победу ставят с коэффициентом 1.27. Шансы Шараповой оцениваются значительно скромнее — 3.77. Более того, аналитики предсказывают, что американка выиграет всухую — со счётом 2:0.

Напомним, по личным встречам Уильямс имеет огромное преимущество. Она обыгрывала Шарапову 19 раз в 21 поединке. Однако американка испытывает проблемы со здоровьем: она не доиграла матч в Канаде из-за болей в спине, затем снялась с турнира в США.

Шарапова тоже не может похвастаться отличной физической формой: на протяжении года ее мучает травма плеча.

Матч должен начаться 27 августа в 2:00 мск.