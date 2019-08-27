«Краснодар» на своём поле примет греческий «Олимпиакос» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первой встрече российская команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:4, однако игроки считают, что ещё не всё потеряно. Так, по мнению Ари, «Краснодар» имеет шансы отыграться на домашней арене.

Ранее стало известно, что встречу рассудит словенский судья Дамир Скомина. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.