Российская теннисистка Мария Шарапова начнет выступление на Открытом чемпионате США. Её первой соперницей станет хозяйка кортов Серена Уильямс.

Матч состоится сегодня, 27 августа. Запланированное время старта — 2:00 по московскому времени.

По мнению букмекеров, у Шараповой практически нет шансов на победу. Фаворитом считается Уильямс, на неё ставят с коэффициентом 1.27. Вероятный успех россиянки оценивается значительно скромнее — 3.77. Более того, аналитики предсказывают, что американка выиграет всухую — со счётом 2:0.

Напомним, по личным встречам Уильямс имеет огромное преимущество. Она обыгрывала Шарапову 19 раз в 21 поединке. Однако американка испытывает проблемы со здоровьем: она не доиграла матч в Канаде из-за болей в спине, затем снялась с турнира в США.