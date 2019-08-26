Столбова: По отношению к Новосёлову сразу возникло очень большое внутреннее доверие

Российская фигуристка Ксения Столбова поделилась мнением по поводу скептического отношения к тому, что она будет выступать с новым партнером Андреем Новоселовым.

Спортсменка призналась, что чувствовала этот скептицизм и раньше, когда каталась с Фёдором Климовым. «Привыкла, что, как бы мы ни прокатались, все равно найдутся те, кто к чему-то прицепится», — сказала Столбова, слова которой приводит «Р-Спорт».

По словам фигуристки, в их новой паре сложились доверительные отношения. «По отношению к Андрею у меня сразу возникло очень большое внутреннее доверие — я еще год назад об этом говорила», — подчеркнула Столбова.