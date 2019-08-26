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  • 15:29,  26 августа 2019
Фигурное катание
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Столбова: По отношению к Новосёлову сразу возникло очень большое внутреннее доверие

Столбова: По отношению к Новосёлову сразу возникло очень большое внутреннее доверие
Ксения Столбова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Ксения Столбова поделилась мнением по поводу скептического отношения к тому, что она будет выступать с новым партнером Андреем Новоселовым.

Спортсменка призналась, что чувствовала этот скептицизм и раньше, когда каталась с Фёдором Климовым. «Привыкла, что, как бы мы ни прокатались, все равно найдутся те, кто к чему-то прицепится», — сказала Столбова, слова которой приводит «Р-Спорт».

По словам фигуристки, в их новой паре сложились доверительные отношения. «По отношению к Андрею у меня сразу возникло очень большое внутреннее доверие — я еще год назад об этом говорила», — подчеркнула Столбова.

Напомним, Столбова и Новосёлов получили разрешение выступать за Россию с этого года. Ранее партнёр представлял сборную Франции. На данный момент тренером фигуристов является Николай Морозов.

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