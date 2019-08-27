Российский теннисист Андрей Рублёв начнет выступление на Открытом чемпионате США. В матче первого круга его соперником станет восьмая ракетка мира представитель Греции Стефанос Циципас.

Игра состоится сегодня, 27 августа, предварительное время начала — 18:00 по московскому времени.

На данный момент Рублёв занимает 43-е место в рейтинге АТР. В обновленном списке от 26 августа он поднялся на 4 позиции. Ранее он взлетел сразу на 23 строчки, так как одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Рублев пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы запястья. Из-за этого он пропустил «Ролан Гаррос», который играется на грунте. Однако на хардовом покрытие, на котором проходят матчи Открытого чемпионата США, у россиянина не должно возникнуть проблем.