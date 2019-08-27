Российский теннисист Карен Хачанов начинает выступление на открытом чемпионате США. Его первым соперником станет представитель Канады Вашек Поспишил, который не входит в первую сотню рейтинга ATP.

Поспишил располагается лишь на 216-й строчке мирового рейтинга, поэтому Хачанов выйдет на матч в статусе явного фаворита. Он входит в топ-10 лучших теннисистов и является девятой ракеткой планеты.

Встреча Хачанова и Поспишила состоится сегодня, 27 августа, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, также в первом круге сыграет еще один представитель России — Андрей Рублев. Турнирная сетка оказалась к нему менее благосклонной: его первым соперником стал представитель Греции Стефанос Циципас, который занимает восьмое место в рейтинге АТР.