Австрийская федерация футбола объявила о решении нападающего немецкого «Шальке» Гвидо Бургшталлера завершить карьеру в сборной.

«Стресс от игр не так легко снять, и мне нужны более длительные периоды восстановления, чтобы добиться максимальной производительности», — сказал Бургшталлер, которого цитирует сайт федерации.

Главный тренер сборной Франко Фода, слова которого приводит Kicker, в телефонном разговоре с Бургшталлером заявил, что нападающий сделал все для команды в каждой тренировке и в каждой игре.

Отметим, Бургшталлер выступал в составе австрийской национальной команды с 2012 года, за это время он провел за сборную 25 матча и два раза отличался забитыми мячами.

В марте прошлого года австриец досрочно продлил соглашение с гельзенкирхенским «Шальке» до 2022 года.