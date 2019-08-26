Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года российская дзюдоистка Наталья Кузютина пробилась в финал чемпионата мира в весовой категории до 52 кг. Соревнования проходят в японском Токио.

На пути к финалу россиянка одержала верх над представительницей Азербайджана Александрой-Ларисой Флориан, а также выбила из борьбы итальянку Одетте Джуффриду, Шарлин ван Сник из Бельгии и француженку Амандин Бушар.

В решающем поединке Кузютиной предстоит встретиться с хозяйкой соревнований японкой Утой Абэ.

Ранее борьбу на чемпионате мира завершили два представителя сборной России. Михаил Пуляев проиграл уже на стадии 1/16 финала, где встречался с Артуром Те из Киргизии. Алеся Кузнецова не смогла справиться с представительницей Южной Кореи Пак Та Соль.