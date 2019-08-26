Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о вызове Николая Комличенко в национальную команду.

В предыдущей игре за «Млада Болеслав» россиянин оформил покер. Однако тренер заявил, что этот момент не стал для него решающим. «Он в еврокубках уже забил в этом году, у него семь голов на счету. Покер — лишний бонус», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер пояснил, что Комличенко уже присутствовал на сборе с национальной командой, поэтому теперь необходимо посмотреть, сколько он «впитал». «Этот сбор будет для него определяющим», — подчеркнул Черчесов.

Напомним, ранее тренер огласил список футболистов, вызванных в команду для участия в отборочных матчах Евро-2020. В список не попал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который будет играть за молодежную сборную России.