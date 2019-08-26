Пресс-служба РФБ рассказала о забавном случае, который произошел на тренировке сборной России в Китае.

Как сообщается на официальном сайте РФБ, на тренировке во время тестирования табло при вводе состава в систему организаторы перепутали имена и фамилии баскетболистов сборной России, и таким образом на табло появились «Андрей О.», «Виталий Р.» и «Никита У.»

«По каким-то загадочным причинам инициалы в российском составе брались не по первой, а по второй букве фамилии. О – Воронцевич и Сопин, Р – Фридзон, У – Курбанов», — пишет пресс-служба.

Также отмечается, что у сборной Аргентины фамилии остались нетронутыми, но по такому же принципу были изменены имена: «Скола У.», «Кампаццо А.», «Гарино А.»

Напомним, россияне отправились в Китай на чемпионат мира по баскетболу. Первой остановкой для команды Сергея Базаревича стал Нинбо, где 26 и 28 августа сборная сыграет в товарищеском турнире с командами Аргентины и Испании.

Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе национальной команде России предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.