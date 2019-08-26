Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный прокомментировали свою победу на первом этапе юниорской серии Гран-при в Куршевеле.

Нарижный отметил, что дуэт доволен выступлением, но продолжит стремиться к большему. «Сейчас вернемся домой, проанализируем обе программы и исправим недочеты», — добавила Шанаева. По словам спортсменки, дуэту очень понравилось выступать в Куршевеле.

«До следующего Гран-при мы будем работать над музыкальностью, эмоциями, техникой», — подчеркнула фигуристка.

Напомним, спортсмены занимали второе место после ритмического танца, но выиграли произвольный и стали лучшими по сумме. Их результат — 163,90 балла.