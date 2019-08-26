Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Олимпиакоса». Команды встретятся в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече «Краснодар» потерпел разгромное поражение со счётом 0:4.

По мнению Сулейманова, российский клуб еще имеет шансы на камбэк. Футболист пообещал, что «Краснодар» будет играть с полной отдачей и выйдет на поле с запредельным настроем. «Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем атаковать», — заявил игрок, слова которого приводит ТАСС.

Футболист подчеркнул, что уже успел восстановиться после игры с «Локомотивом». «Мне все равно, сколько я буду играть на поле, я буду выкладываться по максимуму», — сказал Сулейманов.

Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре завтра, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.