Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не получает приглашение в национальную команду.

«Потому что Дзюба — наш капитан и лучше, чем Чалов. Для нас», — заявил Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер подчеркнул, что всему своё время — сейчас Чалов выступает за молодежную сорную.

По мнению Черчесова, у Дзюбы не будет особого настроя на матч против Шотландии, учитывая желание игрока перейти в английском чемпионате. Тренер заявил, что личное в данном случае уходит в сторону, команду ждёт ответственный матч, в котором Дзюба будет капитаном.

Напомним, ранее Черчесов огласил состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матча Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.