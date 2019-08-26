Пилот «Ред Булла» Александер Албон показал первые фото в униформе своей новой команды. Гонщик дебютирует «Ред Булл» на этапе Гран-при в Бельгии.

Фотографии пилота опубликовала пресс-служба австрийской команды. «Солнце улыбается. Александер Албон готовится к Гран-при Бельгии», — гласит подпись под публикацией.

Sunshine smiles ☀️ Getting @alex_albon ready for Belgium 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/RY4DI8SKXo — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2019

Напомним, Албон начал сезон в составе «Торо Россо» и был напарником российского гонщика Даниила Квята. В начале летней паузе «Ред Булл» объявил, что Албон будет повышен до основной команды. В свою очередь гонщик «Ред Булла» Пьер Гасли, напротив, был понижен до «Торо Россо».

Данная рокировка вызвала резонанс как среди болельщиков, так и у экспертов. Предполагалось, что основным претендентом на попадание в «Ред Булл» является Квят, однако он остался в «Торо Россо».