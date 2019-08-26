Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал тот факт, что у пять клубов чемпионата России набрали одинаковое количество очков по итогам семи туров.

В первой пятерке чемпионата идут «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов», имеющие по 14 очков.

По мнению Медведева, плотность в турнирной таблице отражает уровень конкуренции, которая сложилась на старте чемпионата России. «Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

Медведев подчеркнул, что нынешний сезон будет очень интересным и непредсказуемым.

Напомним, в седьмом туре «Зенит» проиграл «Уфе», «Спартак» обыграл «Крылья Советов». «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью, «Ростов» оказался сильнее «Рубина».