Шесть российских теннисисток сегодня, 27 августа, проведут стартовые матчи на Открытом чемпионате США.

Наталья Вихлянцева свой первый матч на турнире Большого шлема сыграет против немки Юлии Гёргес. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. В это же время стартует на US Open и россиянка Вероника Кудерметова. Она сыграет против представительницы США Франчески ди Лоренцо.

Еще одна российская теннисистка Анна Блинкова начнет выступления на US Open с матча против первой ракетки мира, японки Наоми Осаки, которая является действующей чемпионкой турнира. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.

Анастасия Павлюченкова сыграет против француженки Полин Пармантье, предварительно начало матча назначено на 20:00 по мск. Анастасия Потапова сыграет в первом круге Открытого чемпионата США

Светлана Кузнецова на старте US Open сыграет против американки Кристи Эрим Анн. Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.