Российские волейболистки начали матч против команды Германии на чемпионате Европы по волейболу. Встреча проходит на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.

Обе команды одержали по две победы на старте турнира. В рамках борьбы за выход из группы россиянки обыграли сборную Белоруссии и сборную Швейцарии. Оба матча завершились со счетом 3:0. Германия на групповом этапе стартовала с победы над швейцарками, а затем обыграла команду Испании.

В группе D шесть очков после двух туров помимо россиянок и немок также набрала сборная Словакии. Все сборные поделены на четыре группы по шесть команд в каждой, из каждой такой группы в следующую стадию отберутся по четыре лучших сборных.