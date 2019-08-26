Дзюдоистка Кузютина взяла серебро на ЧМ в Токио

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 килограмм, в финале чемпионата мира в Токио «иппоном» проиграла японке Уте Абэ.

19-летняя Абэ защитила титул чемпионки мира. В течение соревнований Кузютина победила азербайджанку Александру-Ларису Флориан, итальянку Одетте Джуффриду, бельгийку Шарлин ван Сник и представительницу Франции Амандин Бушар.

Третье место между собой разделили косоварка Майлинда Кельменди и японка Аи Сисимэ.

Ранее борьбу на чемпионате мира завершили два представителя сборной России. Михаил Пуляев проиграл уже на стадии 1/16 финала, где встречался с Артуром Те из Киргизии. Алеся Кузнецова не смогла справиться с представительницей Южной Кореи Пак Та Соль.

Мировое первенство в японском Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов наград.