В Российской Премьер-лиге завершился уже седьмой тур сезона-2019/20. Старт уже давно позади и можно делать некоторые выводы — этот чемпионат будет намного интереснее предыдущего. Сейчас на верхней строчке турнирной таблицы пять команд, и еще две отстают на одно очко — неплохой задел для чемпионской гонки, не правда ли?

О главных событиях седьмого тура Российской Премьер-лиги — в обзоре Nevasport.

Разгром тура

Московский ЦСКА оправился после досадного поражения в дерби со «Спартаком» и решил отыграться на грозненском «Ахмате». С большим преимуществом никто кроме московских армейцев в этом туре не сыграл. Вклад в победу внесли Марио Фернандес, Федор Чалов и Никола Влашич, а «Ахмат» уехал из столицы ни с чем.

Сенсация тура

«Уфа» нанесла первой поражение «Зениту» в чемпионате России текущего сезона, сместив команду с первой строчки турнирной таблицы. В предыдущем сезоне петербуржцы все 30 туров лидировали, а теперь дела у команды Сергея Семака идут по-другому. О причинах поражения «Зенита» можно прочитать в детальном разборе от Nevasport.

Были у «сине-бело-голубых» и возможности вытащить игру. На последних минутах матча «Зенит», казалось бы, сравнял счет и спасся, однако гол Оздоева был отменен из-за атаки на вратаря. Здесь спорить с судьей было нечего: нарушение правил было слишком уж очевидным.

Теперь в РПЛ целых пять лидеров — одинаковое количество очков набралось у «Краснодара», «Локомотива», «Ростова», «Спартака» и «Зенита».

Голы тура

В данной рубрике обычно принято выделять самые красивые забитые мячи тура. Однако хочется выделить три дебютных мяча, которые были забиты в этот российский футбольный уикенд.

За «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» впервые отличились сразу два новичка команды: Джордан Ларссон и Гус Тиль. Гол голландца стал в матче победным и был забит в компенсированное время — так что новичок «красно-белых» вытащил матч в самом его финале.

В матче «Урал» — «Сочи» спустя 470 дней отличился Антон Заболотный. Это его дебютный гол в составе «Сочи». В этот клуб Заболотный не особо хотел переходить, но стоило сыграть несколько матчей и к форварду вновь пришла удача. Того глядишь — и к «Сочи» придет первая победа.

Ошибка тура

Среди провалов прошедшего тура РПЛ стоит выделить ошибку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче против «Локомотива». В эпизоде с голом Гжегожа Крыховяка на пятой минуте встречи голкипер хозяев упустил мяч, который казалось бы уже зафиксировал в руках, и тот отправился прямиком в ворота. А ведь если бы не ошибка Сафонова, возможно, быть «Краснодару» единоличным лидером чемпионата…

«Сафонов так много выручал нас, что не стоит делать акцент на его ошибке», — отметил после матча наставник «Краснодара» Сергей Матвеев. Надеемся, подобных оплошностей у молодого вратаря в карьере больше не будет.

Счёт тура

Самым популярным счетом в туре стал результат 2:1. Именно так закончились три из восьми матчей седьмого тура РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Рубином», «Спартак» в компенсированное время вытащил выездную игру с «Крыльями Советов», а «Арсенал» смог переиграть «Оренбург», который продолжает оседать на дне турнирной таблицы.

Полив тура

Корреспондент Евгений Евневич прославился на весь футбольный мир после матча ЦСКА и «Ахмата». Незадолго до начала игры репортер работал на прямом включении и в этот момент попал под струю из поливального шланга. Евневич не растерялся и продолжил рассказывать о матче, комментируя и происходящее вокруг.

Этот корреспондент работает в Москве всего месяц, раньше он работал в казанском бюро «Матч ТВ». После того, как видео разошлось по социальным сетям русских и зарубежных СМИ, Евневич рассказал, что попал под полив случайно. Незадолго до происшествия оператор предложил сменить точку, чтобы репортер лучше смотрелся в кадре. Теперь курьез прославил Евневича — спасибо системе полива.