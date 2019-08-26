Слуцкий показал, как читать рэп, и предложил сыну поучиться у него

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в своем Instagram опубликовал забавное видео, которое было популярным в интернете весной.

На видео Слуцкий дает флеш-интервью после матча «Витесса» против ПСВ, а поверх речи тренера наложена музыка таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто наставник арнемцев читает рэп.

Слуцкий подписал видео, обратившись к своему сыну и предложив ему поучиться у тренера.

Отметим, сын Леонида Слуцкого занимается рэпом под псевдонимом Leweight.