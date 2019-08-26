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  • 17:17,  26 августа 2019
Футбол
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Слуцкий показал, как читать рэп, и предложил сыну поучиться у него

Слуцкий показал, как читать рэп, и предложил сыну поучиться у него
Леонид Слуцкий. Фото: Instagram.

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в своем Instagram опубликовал забавное видео, которое было популярным в интернете весной.

На видео Слуцкий дает флеш-интервью после матча «Витесса» против ПСВ, а поверх речи тренера наложена музыка таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто наставник арнемцев читает рэп.

Слуцкий подписал видео, обратившись к своему сыну и предложив ему поучиться у тренера.

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Learn.Учись @leweight 😂

A post shared by Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) on

Отметим, сын Леонида Слуцкого занимается рэпом под псевдонимом Leweight.

Напомним, российский специалист возглавляет «Витесс» с 2018 года. В нынешнем сезоне его команда отыграла три тура чемпионата Голландии и вышла на третье место турнирной таблице. В предыдущем матче «Витесс» разгромил «ПЕК Зволле» со счётом 3:0.

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