Слуцкий показал, как читать рэп, и предложил сыну поучиться у него

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в своем Instagram опубликовал забавное видео, которое было популярным в интернете весной.
На видео Слуцкий дает флеш-интервью после матча «Витесса» против ПСВ, а поверх речи тренера наложена музыка таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто наставник арнемцев читает рэп.
Слуцкий подписал видео, обратившись к своему сыну и предложив ему поучиться у тренера.
Отметим, сын Леонида Слуцкого занимается рэпом под псевдонимом Leweight.
Напомним, российский специалист возглавляет «Витесс» с 2018 года. В нынешнем сезоне его команда отыграла три тура чемпионата Голландии и вышла на третье место турнирной таблице. В предыдущем матче «Витесс» разгромил «ПЕК Зволле» со счётом 3:0.