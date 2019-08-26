Сборная России по баскетболу в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2019 потерпела разгромное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26).

Команда Сергея Базаревича проиграла три из четырех четвертей, а исход встречи определили первая и заключительная часть матча, когда аргентинцы сумели выиграть с преимуществом в десять очков.

Отметим, 28 августа сборная России сыграет в товарищеском турнире с командами Аргентины и Испании.

Перед мировым первенством сборная России лишилась своих ведущих игроков: Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Дмитрия Хвостова и Джоэла Боломбоя.

Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе национальной команде России предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.