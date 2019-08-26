Маруяма взял золото на ЧМ в Токио, россиянин Пуляев выбыл в 1/16 финала

Японский дзюдоист Дзесиро Маруяма завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате мира в Токио.

В финальном поединке Маруяма победил представителя Южной Кореи Лим Хван Кима. Третье место между собой поделили японец Хифуми Абэ и молдаванин Денис Виеру.

Трехкратный вице-чемпион мира Михаил Пуляев проиграл уже на стадии 1/16 финала, где встречался с Артуром Те из Киргизии.

Ранее сообщалось, что российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 килограмм, в финале чемпионата мира в Токио «иппоном» проиграла японке Уте Абэ. Таким образом, 19-летняя Абэ защитила титул чемпионки мира.