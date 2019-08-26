Семак о неудачах «Зенита»: Я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в последних матчах.

По словам Семака, это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой «Зенит» не победил. Тренер отметил, что он все рассматривает сквозь призму игры, а не результата.

«Если возвращаться к субботнему матчу, мы больше контролировали мяч, создавали, а для «Уфы» было важно дождаться своего шанса и реализовать его. Что они и сделали. А потом сражались и выстояли до конца», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».