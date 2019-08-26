Пять экс-игроков «Зенита» — в основе «Сочи» на матч против «Урала»

Тренерский штаб «Сочи» огласил стартовый состав команды на матч седьмого тура российской премьер-лиги против «Урала».

В воротах сочинцев сыграет новый капитан команды Сослан Джанаев, в защитной линии с первых минут выйдут Федор Кудряшов, Игорь Юрганов, Тимофей Маргасов, Душан Лагатор и Эльмир Набиуллин. Полузащитники — Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа. Пару в нападении составят Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Запасные: Евгений Фролов, Николай Заболотный, Никита Калугин, Павел Шакуро, Алексей Померко, Андрей Мостовой, Акмаль Бахтияров, Александр Карапетян.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.

Отметим, «Сочи» приобрел уже семерых игроков «Зенита» — Дмитрия Полоза, Антона Заболотного, Андрея Мостового, Кристиана Нобоа, Эльмира Набиуллина, Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева.