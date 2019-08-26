Агент нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева Александр Маньяков прокомментировал невызов своего клиента в национальную сборную.

По словам Маньякова, для Соболева, как и для любого футболиста, важно попасть в национальную команду. Агент отметил, что неделю назад у него с Черчесовым не состоялась встреча, потому что тренер был занят, а потом агент выпал из графика.

«Мы обязательно с ним встретимся и все обсудим. Но я думаю, что у Черчесова есть свой взгляд на Соболева. Мы же видим, что все его решения приносят результат. У Черчесова есть причина, по которой он не вызвал Соболева сейчас. Это не придирчивость, здесь нет никакой внутренней подоплеки. Это чисто профессиональный момент. Может быть, Черчесов хочет сначала посмотреть, как Соболев отреагирует на невызов, как будет проявлять себя после этого», — сказал Маньяков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» не получил приглашение в национальную команду. По словам Черчесова, Соболев вообще не входил в число кандидатов.

Напомним, тренер огласил список футболистов, вызванных в команду для участия в отборочных матчах Евро-2020. В список также не попал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который будет играть за молодежную сборную России.