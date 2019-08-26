Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Спартака».

В эфире «Матч ТВ» Сергей Семак заявил, что «Зениту» легче играть с теми командами, которые проповедуют открытый футбол, поскольку возможностей в таких матчах больше. «В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит», — заявил Семак о ближайшей игре своей команды против московского «Спартака»

По мнению тренера, «Зениту» очень важно выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», однако в следующей игре после дерби двух столиц победить также важно.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» имеют по 14 очков в таблице РПЛ и располагаются на первой строчке. Их очная встреча состоится 1 сентября.