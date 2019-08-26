«Сочи» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над финским «Йокеритом» со счетом 3:1.

В составе сочинского клуба по шайбе забросили Степан Старков с передачи Кирилла Капустина на 4-й минуте, Андрей Алтыбармакян в большинстве на 48-й минуте и Шон Коллинз на последней минуте встречи.

Единственный гол в составе команды из Хельсинки забил Алекс Грант с передачи Хенрика Хаапалы на 41-й минуте игры.

Отметим, поражение от «Сочи» стало первым для финского клуба на этом турнире.

На турнире имени Пучкова осталось провести одну встречу — в 19:30 по московскому времени петербургский СКА примет омский «Авангард». Армейцы уже досрочно выиграли турнир, команда Алексея Кудашова одержала победу во всех матчах, в которых принимала участие.