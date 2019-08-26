В Санкт-Петербурге предложили организовать курсы по самообороне для сотрудников транспортных компаний города.

Информацию об этом сообщает портал Sports.ru. Подобную идею предложил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Причиной для организации подобных бойцовских курсов стали слишком частые случаи нападения пассажиров на кондукторов общественного транспорта. В июле 2019 года резонанс получил случай с кондуктором троллейбуса маршрута №45: пассажир ударил женщину кулаком в лицо и выбежал из салона, работница попала в больницу.

Отделение Всероссийской федерации самбо в Санкт-Петербурге выразило готовность к проведению курсов по самообороне для кондукторов общественного транспорта Северной столицы. Что касается обязательности прохождения подготовки, то кондукторы смогут сами решать, стоит ли им обучаться приемам самообороны.