Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Дмитрий Алиев рассказал о том, как на него влияет творчество.

В интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России Алиев рассказал, что очень избирателен в музыке: он слушает лишь то, что ласкает ему душу. «Я сам пишу очень много стихов. Меня это успокаивает», — заявил фигурист, отметив, что творчество помогает ему разобраться в себе.

«Все, что накопилось у меня внутри, я на лист бумаги перекладываю и освобождаюсь от своих внутренних преград. Может, это как-то мне помогает цвести внутри себя», — заключил спортсмен.

Напомним, ранее Дмитрий Алиев объявил музыку для программ нового сезона. В короткой программе спортсмен выступит под композицию из рок-оперы «Моцарт» в исполнении Микеланджело Локонте «Je Dors Sur Des Roses», в произвольной — под песню группы Disturbed — The Sound of Silence