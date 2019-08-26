Российская теннисистка Дарья Касаткина начала встречу против британки Йоханны Конты в первом круге Открытого чемпионата США.

Встреча проходит на 17-м корте национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке. Йоханна Конта является 16-м номером посева, такое же место у британки и в рейтинге 52 недель WTA. Дарья Касаткина занимает 42-е место в этом же рейтинге.

Ранее теннисистки сыграли три матча друг против друга, одна победа на счету представительницы Великобритании, дважды верх одерживала российская спортсменка.

Чуть позже в борьбу вступят еще две российские теннисистки. Сегодня, 26 августа, ожидается проведение матча Маргариты Гаспарян против австралийки Присциллы Хон, а также игры Екатерины Александровой против еще одной представительницы Австралии Саманты Стосур.

Общий призовой фонд US Open составляет более 57 миллионов долларов.