Петербургский СКА начал встречу против омского «Авангарда» на предсезонном подготовительном турнире имени Николая Пучкова. Игра проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Игра станет заключительным матчем турнира. Петербуржцы набрали девять очков в трех матчах и досрочно стали победителями турнира имени Пучкова. СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо», хоккейным клубом «Сочи» и финским «Йокеритом».

«Авангард» набрал на турнире всего три очка в трех турах. Омская команда обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 5:4, однако уступили «Йокериту» и «Северстали».

В минувшем сезоне команда Боба Хартли стала финалистом розыгрыша Кубка Гагарина: в заключительной серии «Авангард» уступил ЦСКА со счетом 4:0. Подопечные Алексея Кудашова оступились в финале Западной конференции, проиграв московским армейцам в серии со счетом 3:4.