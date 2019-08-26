Российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный оформил дебютный гол за новый клуб. Отличился нападающий в матче против «Урала» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена».

В Российской Премьер-лиге Заболотный не забивал мячей больше года: последний раз он отличался в матче «Зенита» против «СКА-Хабаровск» в 30-м туре чемпионата России по футболу сезона-2017/18.

На данный момент в матче «Урал» — «Сочи» продолжается перерыв, командам еще осталось сыграть как минимум 45 минут чистого времени.

Антон Заболотный стал игроком «Сочи» в августе 2019 года. Он долгое время отказывался уходить из «Зенита» в «Сочи», поскольку считал клуб-новичок РПЛ временным проектом. Однако стороны достигли соглашения, и Заболотный подписал с сочинцами контракт сроком на два года.