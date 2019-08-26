Вице-президент Международной федерации конькобежцев Александр Лакерник рассказал о том, когда ISU рассмотрит вариант с переходом на новые виды программ для фигуристов: техническую и артистическую.

В интервью порталу Р-Спорт Лакерник заявил, что идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, однако никто не может гарантировать ее принятия. По мнению Лакерника, если на конгрессе и будут принято решение об изменениях в регламенте, то они вступят в силу уже после Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую», — заявил Лакерник, отметив, что в технической программе компоненты будут составлять около 40 процентов, а в артистической — 60.

На данный момент в короткой и произвольной программах компоненты составляют 50 процентов полученных баллов.