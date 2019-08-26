Бывший нападающий сборной Швеции по хоккею и телеэксперт Микаэль Ренберг прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова от IIHF за положительную допинг-пробу на ЧМ-2019 в Словакии.

В эфире SVT Ренберг заявил, что он почти уверен, что Кузнецов не применял допинг, чтобы стать сильнее в хоккее. «От кокаина ты точно не станешь лучше играть. Вот почему четыре года отстранения, на мой взгляд, слишком суровое наказание», — отметил экс-хоккеист.

Как считает Ренберг, отстранение Кузнецова правильно, однако срок дисквалификации слишком большой. «Нужно понимать разницу между приёмом кокаина и употреблением допинга — например, стероидов, за которые тогда нужно давать 8 лет», — заявил эксперт.

Напомним, IIHF принял решение дисквалифицировать нападающего Евгения Кузнецова, поскольку в его допинг-пробе с ЧМ-2019 был обнаружен кокаин. От вскрытия пробы В спортсмен отказался.