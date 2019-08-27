В Санкт-Петербурге сегодня, 27 августа, стартует международный студенческий хоккейный турнир Baltic Student Hockey Cup. Матчи в рамках турнира будут проходить в спортивном комплексе «Хоккейный город СКА».

В турнире примут участие четыре команды: студенческая сборная Санкт-Петербурга по хоккею, а также сборные команды Латвии, Эстонии и Чехии. Команда студентом из Эстонии выступит под названием «Tallin Kings», а Чехию представит сборная команда университета города Пардубице. Торжественная церемония открытия турнира состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

Вход на матчи будет свободным для всех желающих на протяжении четырех соревновательных дней.

Завершится турнир в пятницу, 30 августа.

Поддержку турниру оказывают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация хоккея России, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также Федерация хоккея Санкт-Петербурга.