Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев начал матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису против представителя Индии Праджнеша Гуннесварана.

Ранее эти теннисисты не играли между собой. Матч проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке.

Даниил Медведев занимает пятое место в рейтинге 52 недель ATP, его соперник Праджнеш Гуннесваран занимает 88-е место в этой же таблице.

Из российских теннисистов в мужском одиночном турнире US Open Даниил Медведев начнет борьбу первым, затем матчи первого круга сыграют еще трое россиян: Евгений Донской, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов 200 тысяч долларов.