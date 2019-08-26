Российская теннисистка Маргарита Гаспарян начала матч первого круга на Открытом чемпионате США против представительницы Австралии Присциллы Хон.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке. Ранее эти теннисистки между собой не встречались.

Маргарита Гаспарян занимает 61-е место в рейтинге 52 недель WTA, ее соперница Присцилла Хон расположилась на 130 месте.

На данный момент борьбу за выход во второй раунд продолжает россиянка Дарья Касаткина. Она сыграла две партии с представительницей Великобритании Йоханной Контой, на данный момент счет в матче 6:1, 4:6, идет третий сет. Также параллельно проходит матч Екатерины Александровой против Саманты Стосур.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов 200 тысяч долларов.