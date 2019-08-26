Российская теннисистка Екатерина Александрова начала стартовый матч Открытого чемпионата США по теннису против представительницы Австралии Саманты Стосур.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке. Ранее эти теннисистки встречались между собой один раз, победа осталась за россиянкой. Стосур и Александрова играли друг против друга во втором круге розыгрыша «Ролан Гаррос» 2019 года.

Екатерина Александрова занимает 43-е место в рейтинге 52 недель WTA, ее соперница Саманта Стосур расположилась на 136-м месте.

Саманта Стосур в 2011 году выигрывала US Open, это ее единственная победа на турнирах Большого шлема.

Параллельно проводят свои матчи на Открытом чемпионате США российские теннисистки Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.