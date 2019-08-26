Екатеринбургский «Урал» обыграл «Сочи» в заключительном матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Игру обслужила бригада арбитра Сергея Карасева, также на матче работала бригада видеопомощников рефери.

Счет был открыт на 16-й минуте, после просмотра видеоповтора в матче был назначен пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви. В составе «Сочи» дебютный гол забил нападающий Антон Заболотный на 43-й минуте.

Во втором тайме забивали голы только футболисты «Урала». На 74-й минуте победный гол в матче забил Андрей Панюков, а на 84-й минуте еще один мяч забил Николай Димитров.

«Урал» поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице, сейчас у команды из Екатеринбурга 10 очков. «Сочи» продолжает серию без побед в РПЛ и остается на 15-м месте.