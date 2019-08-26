Женская сборная России по волейболу проиграла команде Германии в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы. Встреча прошла на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия и завершилась со счетом 3:2 в пользу Германии.

Первая партия осталась за сборной России, волейболистки выиграли ее со счетом 25:18. Следующие две партии остались за немками — 25:21, 25:23. Россиянки волевым усилием вытащили четвертую партию, выиграв с разгромным счетом 25:14. В заключительной партии до пятнадцати очков команда Вадима Панкова уступила — 15:11 и 3:2 в сумме по партиям.

Это поражение стало первым для россиянок на чемпионате Европы 2019 года, ранее они обыграли Белоруссию и Швейцарию.

Следующий матч россиянки проведут против команды Испании, игра состоится 28 августа, в четверг. Затем сборная России проведет заключительную игру группового этапа против Словакии.